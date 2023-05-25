Шесть свердловских школьников поедут на передачу «Умницы и умники» и поборются за места в МГИМО

Шесть школьников из Свердловской области прошли первый в истории «уральский» этап отбора для участия в телевикторине «Умницы и умники» на Первом канале. Напомним, победители передачи смогут бесплатно обучаться в МГИМО.

Как ранее писал «Новый День», региональный отбор именно в Екатеринбурге проходил впервые за все время существования передачи. Финальный этап проходил в формате, максимально приближенном к телевикторине. 9 умниц и умников на дорожках и 21 теоретик в зале боролись за победу, отвечая на вопросы ведущего. Темы были «уральские»: Демидовы, Русская революция на Урале, Урал в годы Второй мировой войны и так далее.

Судейское жюри – ареопаг – возглавила эмиссар открытого олимпиадного движения «Умницы и умники» Карина Князева. По результатам финального агона члены ареопага назвали троих победителей: это Кирилл Епишенков, Матвей Чигинцев и Владислава Агафонова. Все они получили денежные призы в размере 100 тысяч рублей (от благотворительного фонда «Эмпатия»). Призеры Данил Широковских, Кристина Ярославцева и Надежда Зорина были награждены сертификатами на 50 тысяч рублей. И, конечно, все шестеро без дополнительных испытаний станут участниками телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» в Москве.

Напомним, «Умницы и умники» – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 1991 года. Олимпиада позволяет школьникам из регионов получить льготы при поступлении на бесплатное обучение в МГИМО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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