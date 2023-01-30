На Урале открывается прием заявок школьников для участия в телевикторине «Умницы и умники»

В Свердловской области 1 февраля стартует отбор регионального этапа Всероссийской телевизионной олимпиады по истории «Умницы и умники». К участию в первом на Урале отборочном туре известной телевикторины приглашаются ученики 10-х классов.

Школьники могут подать заявку в личном кабинете на сайте фонда «Золотое сечение». Первый заочный этап олимпиады пройдет в свердловских школах 18 февраля. Ученикам нужно будет написать эссе на предложенную тему. Также претенденты могут самостоятельно отправить эссе в фонд «Золотое сечение» по адресу: Екатеринбург, ул. Ясная, 5.

Списки успешно справившихся с конкурсным заданием учеников объявят не позднее 10 марта. Весной 2023 года в Екатеринбурге состоится финальный этап отбора. Финал пройдет в формате, приближенном к правилам телевизионной олимпиады: с полуфинальными и финальными агонами, орденами, агонистами и теоретиками. Автор и бессменный ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский будет лично оценивать участников на очном туре.

Победителями олимпиады станут три финалиста второго этапа: агонисты – победители финального раунда (агона), а также теоретики, набравшие наибольшее количество баллов (орденов). Лауреаты уже в следующем учебном году примут участие в телевизионной викторине в Москве. Все расходы, связанные с поездками и проживанием, будут оплачены за счет «Золотого сечения». Кроме того, победители регионального отбора получат от фонда вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Поступившим после олимпиады в МГИМО уральским студентам будет назначена ежемесячная стипендия в 50 тысяч рублей до конца обучения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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