На Урале завершили сбор урожая

В Свердловской области завершилась уборочная кампания. Овощей открытого грунта собрано больше, чем в прошлом году, картофеля – на уровне прошлого года.

Как сообщили в департаменте информполитики, овощей «борщевого набора» в этом году собрано более 31 тысячи тонн, из них капусты – 10 тысяч тонн, моркови – 13,5 тысячи тонн, свёклы – 7,5 тысячи тонн. Для сравнения: год назад на эту дату было собрано 8,9 тысячи тонн капусты, 12,1 тысячи тонн моркови и 5,5 тысячи тонн свеклы. Картофеля собрана 181 тысяча тонн.

Также в этом году в Свердловской области рекордный урожай зерна – 930 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность зерновых, которые идут в основном на корм скоту, выше уровня прошлого года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара. План по заготовке сена и сенажа перевыполнен. Кормами животноводческая отрасль обеспечена с запасом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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