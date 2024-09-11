МинАПК пообещало уральцам хороший урожай картофеля

В хозяйствах Свердловской области в этом году ожидается хороший урожай картофеля – до 255 тысяч тонн. На сегодняшний день уборка овощей и картофеля вошла в активную фазу. Убрано свыше тысячи гектаров посевных площадей. Урожайность выше плановых значений и составляет 21,6 тонны с гектара, сообщили в ДИПе.

«Уральские сельхозпредприятия используют картофель как российской, так и импортной селекции. В основном это ультраранние, ранние и среднеранние сорта. Кроме того, последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай – до 255 тысяч тонн картофеля», – сообщил начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский.

По информации на сайте минАПК, в северных и восточных районах региона уборка картофеля идет гораздо быстрее, чем в южных и западных. Например, в Байкаловском и Слободо-Туринском план по картофелю выполнили уже на 100%, в Невьянском – на 90%, в Верхотурском и Краснотурьинском – на 65%. А вот в Каменском, Сысертском, Ачитском и Красноуфимском – меньше чем на 10%.

В 2023 году в хозяйствах Свердловской области собрали 252,7 тысячи тонн картофеля.

В 2022 году урожай картофеля был рекордно низким – 181 тысяча тонн.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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