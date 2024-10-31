Сливочное масло, картофель, баранина и кое-что еще: какие продукты заметно подорожали в 2024 году

Инфляция в России в годовом выражении приблизилась к 8,6%. Быстрее всего растут цены на продукты питания, особенно – на мясо, молочку, хлеб и овощи. Так, стоимость сливочного масла в Свердловской области за десять месяцев выросла более чем на 30% – на 28 октября Свердловскстат зафиксировал цену 1122 рубля за килограмм. «Новый День» рассказывает, как дорожала еда в магазинах с начала года.

За основу мы взяли официальные статданные потребительских цен на продовольственные товары в Свердловской области за январь – октябрь 2024 года. За этот период лидером продуктовой инфляции стало даже не масло, а картофель. Если сразу после Нового года средняя цена за килограмм картошки была 26 рублей, то к концу октября он стоит уже более 35 рублей. То есть картофель подорожал на 35,7% – даже несмотря на то, что областные власти обещали хороший урожай на Среднем Урале. С другими овощами (капуста, морковь, свекла) таких аномалий не случилось, они подорожали в среднем на 5-6%. Исключением стал только репчатый лук, цена на который скакнула на 16%.

Самый дорогой вид мяса – баранина стал еще дороже. На конец октября 1 килограмм баранины стоил 788 рублей, что на 18% выше, чем в новогодние праздники. Стоимость килограмма говядины увеличилась на 9%, свинины – на 4%, а вот килограмм курицы подешевел до 200 рублей.

Цены на молочную продукцию стабильно растут: сметана, творог и сыр подскочили в среднем на 10%. Сливочное масло стоит особняком – стоимость продукта за минувшую неделю увеличилась еще на 10 рублей и достигла 1122 рубля за килограмм. В «Союзмолоке» не видят в таких ценах «ничего сверхъестественного» и объясняют парадокс масла сочетанием нескольких факторов: от роста себестоимости производства до повышенного спроса на продукт. Тем временем на маркетплейсах резко подскочил спрос на домашние маслобойки.

Хлеб и булки из ржаной и пшеничной муки увеличились в цене на 16% и 12,5%. Из круп заметно подорожал шлифованный рис – на 11,4%. Такими же темпами поднимается цена на водку – в октябре литр стоил 754 рубля. Единственное, что может порадовать потребителей – это стоимость куриных яиц. После рекордного подорожания прошлой зимой, когда за цены на яйца даже пришлось извиняться президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, продукт подешевел на 20%. По данным Свердловскстата, сейчас десяток яиц стоит в среднем 102 рубля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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