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Вторник, 29 октября 2024, 13:45 мск

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В России резко подскочил спрос на домашние маслобойки

В России резко вырос спрос на маслобойки, которые можно использовать в домашнем хозяйстве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Цены на сливочное масло в России выросли на 23%. Россияне в поисках экономии покупают домашние маслобойки. На маркетплейсах резко вырос спрос на такие аппараты, а за ним растет и их стоимость. Маслобойка обойдется от 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от объема и конструкции.

В «Союзмолоке» объяснили подорожание увеличением расходов на сырье. Так себестоимость масла к августу выросла на 16%, зарплаты сотрудников – на 24%, а затраты на закупку сырья – почти на 20%.

Ранее производители сливочного масла сообщили торговым сетям о предстоящих перебоях в поставках. Компании утверждают, что столкнулись с дефицитом сырья и растущими издержками на производство.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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