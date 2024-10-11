Уральские аграрии собирают картофель и морковь под снегом

Несмотря на резкое похолодание и снегопады, сельскохозяйственные предприятия на Урале продолжают уборку капусты, картофеля и моркови, сообщили в ДИПе.

«Почва сохраняет тепло, поэтому снег не воздействует на качество картофеля и моркови, а технологии выращивания капусты позволяют собирать урожай при отрицательной температуре. Не скажутся заморозки и на сохранности овощей во время хранения», – отметила министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области ожидается хороший урожай картофеля – до 255 тысяч тонн. В 2023 году на Урале собрали 252,7 тысячи тонн картофеля, а в 2022 году урожай картофеля был рекордно низким – 181 тысяча тонн.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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