В Свердловской области на 30% выросла урожайность картофеля

Свердловские аграрии в этом году отмечают более высокую урожайность картофеля и овощей открытого грунта.

Как сообщает ДИП, урожайность картофеля в среднем составляет 204,2 центнера с одного гектара, что на 29,5% больше 2022 года, овощей – 311,1 центнера с одного гектара, что на 46,6% выше прошлого года. К массовой уборке картофеля на Урале приступили около двух недель назад, на данный момент собрано 77,1 тысячи тонн, в планах – собрать 252,7 тысячи тонн.

Больше чем наполовину убраны зерновые. Уже собрано 504,5 тысячи тонн зерна, при этом средняя урожайность с одного гектара составила 22,2 центнера. Всего планируется собрать 694,5 тысячи тонн зерна.

Продолжается заготовка кормовых культур. Уже заготовлено 74,5 тысячи тонн сена, 843,4 тысячи тонн сенажа и 428,8 тысячи тонн силоса.

Основные работы по уборке урожая и заготовке кормов планируется завершить в первой декаде октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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