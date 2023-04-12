Новый министр АПК впервые рассказала о готовности к посевной

Сегодня министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова впервые в новом статусе выступила в профильном комитете заксо с докладом о подготовке к весенне-полевым работам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр сообщила, что в этом году под зерновые культуры в области выделят 364,1 тыс. га, что на 8,2 тысячи больше 2022 года. Посадки масличных культур сократятся – 31,6 тыс. га вместо 38,8 тысяч. Картофель посадят на 13,6 тыс. га (-0,1), овощи – на 1,1 (-0,1).

По планам МинАПК, в этом году свердловские хозяйства вырастят 694,5 тысячи тонн зерна, 252,7 тысячи тонн картофеля (без учета подсобных хозяйств населения), 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. При этом Анна Кузнецова отметила, что прошлый год был рекордным по урожаю некоторых культур: зерно – 913 тыс. тонн, овощи – 60,6 тыс. тонн. Парк тракторов готов к весенним работам на 92,1 %, сеялок – на 79%, культиваторов – на 80%. Это немного выше, чем год назад.

Господдержка свердловских аграриев в этом году составит почти 5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 млрд 245 млн рублей, из областного – 3 млрд 617 млн. По состоянию на 1 апреля выплачено 660 млн из федерального бюджета, 281 млн – из областного.

Как уже сообщал «Новый День», Анна Кузнецова была назначена на пост министра агропромышленного комплекса меньше месяца назад – 23 марта 2023 года. До этого работала в статусе и.о министра. Добавим, посевная кампания в Свердловской области обычно стартует в первых числах мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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