МинАПК Свердловской области возглавила бывший топ-менеджер «УГМК-Агро»

Губернатор Евгений Куйвашев назначил на пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анну Кузнецову. Новый руководитель МинАПК приступит к исполнению полномочий с 28 марта, сообщили в ДИПе.

Поблагодарив губернатора за назначение, Анна Кузнецова сказала: «Я в министерстве работаю уже три года, у меня была возможность погрузиться во многие вопросы. До этого я много лет работала в реальном секторе экономики, понимаю механизмы: как это работает изнутри. И, безусловно, вижу для себя ключевые задачи не только в текущей работе, но и какие-то стратегические планы и проекты, которые бы помогли нашим аграриям и работали бы на благо Свердловской области».

Анна Кузнецова, которая сейчас руководит МинАПК в статусе и.о. министра, родом из Асбеста. Высшее образование по специальности «технология продуктов общественного питания, инженер-технолог» получила в Уральском государственном экономическом университете. Начинала свой трудовой путь в организациях общественного питания Екатеринбурга, в разные годы занимала руководящие должности на крупнейших предприятиях области, в частности, работала начальником управления сбыта «УГМК-Агро».

В 2020 году Анна Кузнецова пришла на работу в министерство. В феврале 2023 года стала и.о. министра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»