В Свердловской области начался сев яровых

В хозяйствах Свердловской области началась посевная кампания – немного раньше, чем в 2022 году.

По оперативной информации минАПК региона, к 28 апреля зерновые культуры уже посеяны на площади в 15 тысяч га, в том числе пшеница – на 3,2 тысячи га, ячмень – на 6,4 тысячи га, овес – на 4,4 тысячи га. План выполнен на 4,2% (на аналогичную дату год назад – 0,2%). Быстрее всего посевная идет в Белоярском (14%) и Артинском (12%) районах.

В некоторых территориях области уже сажают картофель. Например, в Байкаловском и Слободо-Туринском районах план по севу этой культуры уже выполнен на 16,67%. Хотя в целом по области этот вид работ только начинается.

Овощами засеяны 5,77% от плановых площадей, это почти в пять раз больше, чем год назад.

Также министерство сообщает, что хозяйства уже приобрели почти 93% необходимых минеральных удобрений.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области надеются вырастить 694,5 тысячи тонн зерна, 252,7 тысячи тонн картофеля (без учета подсобных хозяйств населения), 44 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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