Посевная в этом году начнется позже

Интенсивная посевная кампания в Свердловской области в этом году начнется немного позже, чем в прошлом. Это связано с тем, что весна будет холоднее, а снег в некоторых районах растает только к концу апреля.

Об этом рассказал на пресс-конференции заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. «В прошлом году сроки сдвинулись из-за того, что уже в апреле установилась высокая температура воздуха. В этом году интенсивная посевная кампания начнется в мае», – рассказал он.

По словам ученого, ситуация для сельского хозяйства в этом году благоприятная, так как впервые за несколько лет нормализовалось количество осадков. «Агрономы радуются такой ситуации. В последние 4 года у нас был дефицит осадков, дошли до того, что в метровом слое почвы влаги было меньше, чем наверху. Сейчас благодаря снежной зиме запас влаги лучше. Начало посевной будет более благоприятным», – отметил Карпухин.

Как уже писал «Новый День», в 2023 году посевная в Свердловской области началась в 20-х числах апреля. К 28 апреля зерновые культуры уже были посеяны на площади в 15 тысяч га. В некоторых территориях области в конце апреля уже сажали картофель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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