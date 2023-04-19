«Овощи – не наш профиль», – уральские селекционеры обозначили приоритеты

Свердловская область по-прежнему зависит от иностранных поставщиков семян овощей. Селекционеры региона разработали множество популярных у аграриев сортов сельскохозяйственных культур, но в основном это касается такого направления, как зерновые.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. Он рассказал, что сейчас для посева пшеницы в Свердловской области используется примерно 50% семян уральской селекции, ячменя – 65%, овса – 31%, гороха – 8,5%. «Наши сорта аграрии любят. Какие бы моды на зарубежные сорта ни были, мы не отстаем, а где-то даже наоборот, – отметил он. – Потенциал наших зерновых – на мировом уровне: пшеница – 8 тонн с гектара, ячмень – даже 9,5. Наша пшеница сорта «Ирень» занимает первое место в России по площади высева, пшеница «Сарга» – второе. Неплохо себя чувствуем».

А вот селекция овощных культур, особенно сахарной свеклы, по словам Зезина, – «не наш профиль». Однако от импорта здесь также планируется со временем уйти. Разработкой отечественных сортов овощей открытого грунта занимается ряд федеральных научных институтов, перед которыми такую задачу поставило государство. «Масштабная работа ведется и государственными, и частными институтами. Есть хорошие наработки. В 2023-2024 году и это обеспечим», – надеется эксперт.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова напомнила, что сельское хозяйство в регионе в большей степени ориентировано на молочное животноводство, а значит, надо заготавливать достаточно кормов для скота. Поэтому под зерновые и зернобобовые культуры на Урале отводится до 70% всех посевных площадей. Отечественными семенами этих культур, а также картофеля, аграрии обеспечены.

Напомним, ранее министр заявила, что в этом году на Среднем Урале под зерновые культуры в области выделят 364,1 тыс. га, что на 8,2 тысячи больше 2022 года. Посадки масличных культур сократятся – 31,6 тыс. га вместо 38,8 тысяч. Картофель посадят на 13,6 тыс. га (-0,1), овощи – на 1,1 (-0,1). По планам МинАПК, в этом году свердловские хозяйства вырастят 694,5 тысячи тонн зерна, 252,7 тысячи тонн картофеля, 44 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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