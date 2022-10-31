Днем в Екатеринбурге зарегистрировали 52 аварии

Сотрудники ГИБДД отмечают рост числа небольших аварий на дорогах Екатеринбурга в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«По данным на середину дня, было зарегистрировано 52 аварии, это чуть больше, чем в обычные дни. Пострадавших нет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Там добавили, что полную картину по итогам снежных суток будут понимать завтра.

Напомним, сегодня ночью в Екатеринбурге выпал снег, осадки продолжались и в течение дня. При этом днем потеплело до +3 градусов и снег растаял. Если ночью температура опустится ниже нуля, завтра утром будет гололед.

Ранее Госавтоинспекция обращалась к водителям с просьбой выбирать безопасный режим езды в текущих условиях. Не нужно превышать скорость, совершать резкие маневры, обгон. Стоит соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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