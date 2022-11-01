План по вакцинации от гриппа в Свердловской области выполнен только наполовину

В Свердловской области замедились темпы вакцинации от гриппа. За последнюю неделю прививки поставили всего 70,5 тысячи человек, а всего вакцинированы около 34% населения при норме 65%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в рамках нацкалендаря привито около 1,1 миллиона человек – план по вакцинации выполнен чуть больше, чем наполовину (56,1%). Причем вакцинация детей идет куда лучше: привито 83,8% от плана, среди взрослых – 46,4% от плана. Кроме того, за счет иных источников привились около 81 тысячи человек.

Напомним, по плану вакцинированы от гриппа должны быть 65% от всего населения Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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