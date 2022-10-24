25,8% свердловчан поставили прививки от гриппа

В Свердловской области прививки против гриппа поставили 1 107 890 человек, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Охват населения составил 25,8%, но для противодействия эпидемии необходимо привить не менее 65% свердловчан.

Поставить прививки от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства в рабочие будни, а по выходным в торговых центрах работают мобильные прививочные пункты. Эпидемиологи прогнозируют, что серьезного роста заболеваемости гриппом стоит ждать в конце ноября – начале декабря. На данный момент случаев гриппа в Свердловской области не зарегистрировано.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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