Уральскую юристку-блогершу выгонят из экспертного совета при Совете Федерации за вранье

Юрист и блогерка из Свердловской области Валерия Рытвина будет исключена из состава экспертного совета при Совете Федерации за то, что общалась со СМИ от имени несуществующего «совета блогеров при СФ», когда продвигала свою личную инициативу – добиться разблокировки некоторых соцсетей.

«При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров. Инициативы Валерии Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате. В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», – говорится в сообщении официального телеграм-канала верхней палаты российского парламента.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на Рытвину сообщила, что «Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией)». В обращении от имени «совета блогеров при СФ» говорилось, что ограничение доступа к соцсетям несет риски для всей страны, так как Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа», а пользователи – возможность «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

Как уже сообщал «Новый День», Валерия Рытвина уже не раз попадала в информповестку. Например, в 2016 году она написала в прокуратуру жалобу на людей, которые решили помочь дочери Екатерины Вологжениновой, осужденной за экстремизм. Девочке для учебы был необходим компьютер, поскольку предыдущий ПК семьи был уничтожен. Однако уральская юристка посчитала, что это – пособничество экстремизму. В декабре 2017 года Валерия Рытвина оказалась в центре другого скандала: у уральских предпринимателей запросили за «входной билет» на встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым 1000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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