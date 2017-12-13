Скандал: на Урале бизнесменов попросили заплатить за встречу с Борисом Титовым (СКРИН)

Приезд уполномоченного по правам предпринимателей и будущего кандидата на пост президента России Бориса Титова на Урале начался со скандала. Некая организация «Опора малого и среднего бизнеса» запросила за «входной билет» 1000 рублей. Штаб политика оказался не в курсе такой инициативы. Причем «платная» встреча с Титовым отличается участием еще некоторых спикеров – в частности, любительницы писать доносы и записывать клипы со своим участием Валерии Рытвиной.

В Екатеринбурге 18 декабря встречу с местными жителями будет проводить Борис Титов – он приезжает как уполномоченный по правам предпринимателей, но вместе с тем понятно, что это уже подготовка лидера Партии роста к участию в президентских выборах. Титов на Урале будет далеко не впервые, но ранее встречи с ним проходили спокойно. На этот раз за пять дней до его приезда желающим увидеть политика предложили скинуться по тысяче рублей.

«Мне пришло письмо на электронку, отправитель – oporaural@mail.ru. То есть вроде как известная организация «Опора России». Написали, что на встречу с Титовым надо зарегистрироваться и заплатить 1000 рублей. Еще 300 рублей за бизнес-ланч. Реквизиты для оплаты прилагаются. Я не понимаю что-то – он уполномоченный, он федеральный чиновник. Я предприниматель. Это с каких пор надо платить за такие встречи?» – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» представитель бизнес-сообщества.

Как оказалось, деньги собирает «Опора малого и среднего бизнеса». И мероприятие действительно платное. «Внимание! Регистрация на бизнес-встречу обязательна! – говорится в приглашении, опубликованном в фейсбуке. – Организационный взнос: 1000 рублей. Просим взнос переводить на счет РОР «ОПОРА МСБ Свердловской области» [...] Вопросы, адресованные Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Б.Ю.Титову принимаются до 16 декабря 2017 года по oporaural@mail.ru, остальные вопросы и предложения просим приносить в письменном виде с Вашими контактами на имя Титова Б.Ю. на встречу». А в программе мероприятий сам Борис Титов указан последним в списке спикеров – до него там преподаватель Светлана Хвостова, помощник депутата Госдумы Валерия Рытвина, член Федерации профсоюзов области Рэстам Бикметов и вице-президент РОР «ОПОРА МСБ Свердловской области» Ирина Романова. Далее перерыв, а после – встреча с уполномоченным. При этом на сайте Партии роста (которую возглавляет Титов) – абсолютно бесплатная регистрация.

«Это [взносы за регистрацию] – самодеятельность «Опоры». У нас бесплатное мероприятие. Никаких других спикеров мы не звали. И их не будет. Мы уже переговорили по этой ситуации – авторы рассылки сделают новую, где сообщат, что встреча с Титовым бесплатная. Мы пригласили эту организацию на встречу, но они не являются и не являлись организаторами», – прокомментировал руководитель аппарата Регионального отделения Партии роста в Свердловской области.

При этом странная инициатива организации «Опора малого и среднего бизнеса» наделала шума и в региональном отделении «Опоры России». «Нам с самого утра звонят и спрашивают про якобы нашу «опоровскую» рассылку – как кандидат в президенты и уполномоченный может собирать деньги? Мы ничего не рассылали. Есть РОР «Опора МСБ», ее возглавляет Филиппенков. Есть региональное отделение «Опоры России», его возглавлял до марта 2017 года я, теперь Тыщенко. Свердловская «Опора России» к этим платным взносам, как и в целом к организации приезда Титова, отношения не имеет. Я считаю, Титову надо более внимательно подходить к выбору партнеров. Тем более в предвыборный период, легко бросить тень на него такими событиями. Мы связывались с Партией роста – они в шоке. Говорят, у них даже программы выступления Титова нет. А тут уже деньги берут!» – прокомментировал бывший председатель регионального отделения «Опоры России» Евгений Артюх.

«Получается, надо платить не за Титова, а за вот эту Рытвину? Это та, которая жалобы следователям пишет на репосты? И за Романову? Я насколько знаю, она и в Партии роста, и в филиппенковской «Опоре». А Борис Титов, получается, до своего выступления должен будет прослушать вот это? Серьезно?» – недоумевает один из тех, кто получил письмо о платной регистрации.

Оказалось, по факту – все именно так. «Это два разных мероприятия. Приезд Бориса Титова организует Партия роста. Мы организуем встречу с предпринимателями отрасли переработки лома и отходов черных и цветных металлов для их информирования по актуальным вопросам, обсуждения двойного налогообложения в этой отрасли и принятия открытого письма Титову с просьбой помочь приостановить введения НДС при закупе лома и отходов или ввести мораторий на 6 месяцев («О приостановлении внесения изменений в часть 1, 2 НК РФ, пп. 25 п.2 ст. 149, в связи с чем с 01 января 2018 лом и отходы черных и цветных металлов облагаются НДС по ставке 18%»). И мы надеемся, у нас будет возможность передать его Титову и он сможет помочь предпринимателям. Встреча с Титовым бесплатная, за наше мероприятие мы просим оргвзнос», – объяснила исполнительный директор регионального объединения работодателей «Опора МСБ Свердловской области» Елена Долженко.

По ее словам, бизнес-сообщество обсудит последние изменения в законодательстве, которые негативно скажутся на их работе, после чего планируется написать и передать Титову открытое письмо с предложениями. При этом она «забыла» упомянуть, что в изначальном приглашении не было ни единого намека на бесплатность общения с Титовым, ни даже на то, что платный курс от Рытвиной и встреча с бизнес-омбудсменом – разные мероприятия. Кстати, текст приглашения после обеда (и, видимо, разговора с членами Партии роста) изменился. Теперь там указаны все «платные» спикеры, после чего обед и «свободное общение».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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