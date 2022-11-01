В Екатеринбурге 4 ноября после двухлетней паузы пройдет крестный ход

В Екатеринбурге 4 ноября пройдет общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 2020 и 2021 году шествие верующих не проводилось из-за антиковидных ограничений.

Крестный ход приурочен празднику Казанской иконы Божией Матери, который совпадает с Днем народного единства. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, шествие начнется ориентировочно в 11:30 после божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Православные направятся к Храму на Крови по следующему маршруту: ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская. Для крестного хода временно перекроют проезжие части указанных улиц.

Добавим, что крестный ход станет единственным массовым шествием 4 ноября. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге отказались от политических акций, сделав акцент на мероприятиях «Ночи искусств» и патриотических инициативах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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