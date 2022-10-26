В Екатеринбурге День народного единства отметят акцией «Письмо солдату»

День народного единства в Екатеринбурге пройдет без политических шествий и торжественных митингов. Запланированы концертная программа, собранная из участников «Ночи искусств», визуальное шоу на фасаде здания Театра юного зрителя и акция «Письмо солдату».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в преддверии праздника, 3 ноября, в Доме культуры железнодорожников состоится церемония награждения благодарственными письмами главы города представителей религиозных организаций, национально-культурных объединений и автономий. В День народного единства в Екатеринбурге проведут акцию «Письмо солдату». Все желающие могут написать письма военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине. Послания будут переданы в Росдетфонд и отправлены в действующие воинские части. Письма можно оставить в 12:00 в КДЦ «Дружба», в свердловском отделении Росдетфонда, в детской музыкальной школе № 16.

Более насыщенной станет программа культурной акции «Ночь искусств», которая традиционно проходит 4 ноября. Так, VI Открытый фестиваль «Перекресток культур» пройдет в режиме онлайн в КДЦ «Стрела». В арт-пространстве «Кирпичи» состоится фестиваль «Мы вместе». Кроме мастер-классов по декоративному искусству зрителям представят проект «ББ: Бажов и башкиры», где будут читать на русском и башкирском языках. Концертную программу «Вместе мы сила!» покажут в ДК «Елизаветинский». Детский театр балета «Щелкунчик» представит проект хореографических миниатюр на тему культуры, обычаев, ремесел, истории регионов России.

В городских библиотеках в этот день пройдут познавательные программы, выставки, лекции и викторины. Большой этнографический диктант под девизом «Народов много – страна одна!» пройдет в библиотеке № 31.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в последние два года День народного единства в Екатеринбурге проводился в режиме онлайн. Последние политические акции, посвященные 4 ноября, были в 2019 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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