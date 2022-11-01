Спасатели начали патрулировать водоемы, на которых уже встал лед: проход по нему запрещен

С сегодняшнего дня сотрудники МЧС начинают патрулировать водоемы, которые уже покрылись тонким льдом. Спасатели будут предупреждать рыбаков и отдыхающих об опасности: толщина покрова еще слишком мала, чтобы выдержать вес человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области льдом уже покрылись водоемы на севере региона, но его толщина не превышает одного сантиметра. Это слишком мало для безопасного нахождения на нем человека. Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов.

Акция «Тонкий лед», которую проводят спасатели вместе представителями местных администраций, направлена на предотвращение несчастных случаев. Тем более некоторые рыбаки уже начали сезон зимней ловли. Например, в выходные заметили рыбака на льду в Краснотурьинске.

«В зоне действия аншлагов «Выход на лёд запрещён» специалисты органов местного самоуправления могут применять к гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, меры административного воздействия, вплоть до штрафов в размере 5000 рублей», – сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее спасатели рассказали о самых опасных местах на льду городского пруда в Екатеринбурге. Они находятся ближе к Плотинке, у драмтеатра, где в пруд из подземной трубы впадает небольшая речка, а также у опор Макаровского моста.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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