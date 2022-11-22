МЧС: на тонкий лед чаще выходят дети, а не рыбаки

С начала сезона двое школьников чуть не утонули, выйдя на тонкий лед в Свердловской области. По словам заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Валерия Казаков, именно дети, оставшиеся без присмотра, чаще других рискуют провалиться в воду.

«Чаще всего тонкий лед привлекает детей, оставленных без присмотра. Они выходят, чтобы потопать, послушать, как он хрустит, и рискуют провалиться, – пояснил спасатель. – В этом году на водоемах случилось пока одно ЧП. 12 ноября два школьника провалились под лед. Один выбрался самостоятельно, второго пытались спасти двое очевидцев, но тоже провалились. Сотрудники МЧС помогли всем, все живы и здоровы. В 2020 году к этому моменту на водоемах было уже два происшествия, погибли три человека».

С начала ноября сотрудники МЧС, полиции и муниципалитетов провели уже более тысячи рейдов на водоемах. За выход на лед составлено два административных производства в отношении физлиц, их ждет штраф.

Валерий Казаков напомнил, что для безопасного выхода на лед его толщина должна быть не менее 12 сантиметров. При этом на глаз толщину покрова определить нельзя. Это можно сделать, только пробурив скважину. Если человек все-таки провалился, ему советуют не паниковать, постараться принять горизонтальное положение и звать на помощь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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