Двое детей провалились под лед на Урале

Два ребенка сегодня утром провалились под лед на пруду в поселке Совхозном. Одному из них удалось выбраться самому. Второго бросились спасать двое взрослых мужчин – всем троим в итоге помогли спасатели. В экстренные службы поступил сигнал, и к пруду прибыли специалисты 65-й пожарно-спасательной части.



«При помощи ручных пожарных лестниц, ползком, распределяя вес по большой площади, спасатели добрались до пострадавших и эвакуировали их на берег. Все они были переданы прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. В течении пяти минут спасательная операция была завершена, в ней принимали участие 5 человек личного состава и 1 единица спасательной техники», – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»