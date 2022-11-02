Первый рейс «России» из Екатеринбурга в Хургаду задержали из-за неисправности самолета

Первый в этом осеннем сезоне рейс авиакомпании «Россия» в Хургаду вылетел из Кольцово с опозданием на семь часов. Причина – в технической неисправности судна. Туристов на ночь разместили в отеле.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, самолет B-737 должен был вылететь из Кольцово накануне в 22:45. На рейс было зарегистрировано 185 пассажиров, из них 53 – дети. Однако после прохождения регистрации и таможни туристов развернули и отправили в отель. В итоге борт вылетел только сегодня в 06:32.

«Предварительная причина задержки – техническая неисправность воздушного судна. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что это был первый рейс авиакомпании «Россия» в Хургаду в этом сезоне. О старте полетной программы из Екатеринбурга в Египет перевозчик объявил совсем недавно. Планируется, что «Россия» будет летать в Шарм-эль-Шейх по понедельникам и четвергам, в Хургаду – по вторникам и субботам. Полеты запланированы до конца марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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