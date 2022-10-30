Авиакомпания «Россия» будет летать из Екатеринбурга в Турцию и Египет

Авиакомпания «Россия» в зимнем сезоне планирует летать из Екатеринбурга в Турцию и Египет. Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже появились в расписании Кольцово.

«Авиакомпания «Россия» завершила подготовку к осенне-зимнему периоду навигации. Сезонное расписание действует с 30 октября 2022 по 25 марта 2023 года. Отличительной особенностью станет развитие полетной программы из транспортных узлов группы «Аэрофлот» в Сочи и Красноярске. Маршрутная сеть авиакомпании будет расширена полетами в Египет и Турцию из аэропортов Казани и Екатеринбурга. Из Сочи увеличится количество рейсов в ОАЭ. Из московского аэропорта «Внуково» к рейсам в Санкт-Петербург добавятся полеты в Екатеринбург, Казань и Челябинск», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Подробности полетной программы в Турцию еще не озвучены, а система бронирования временно недоступна из-за перехода на отечественное программное обеспечение. А вот египетские рейсы уже появились в расписании Кольцово. По информации на сайте аэропорта, «Россия» будет летать в Шарм-эль-Шейх с 31 октября по понедельникам и четвергам, в Хургаду – с 1 ноября по вторникам и субботам. Полеты запланированы до конца марта.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/771584.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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