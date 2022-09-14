Рейсы из Екатеринбурга в Египет зимой будут почти ежедневными: спрос на Красное море огромный

В осенне-зимний период рейсы из Екатеринбурга в Египет могут стать почти ежедневными. Не все будут прямыми, возможны стыковки в Турции. Но заполняться самолеты будут даже в этом случае, уверены турагенты. Египет для уральцев сегодня остается единственным относительно недорогим зимним пляжным направлением с коротким перелетом.

Как рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева, все туроператоры, которые уже летают в Египет, продлили свои программы до марта 2023 года.

«Сейчас раз в десять дней в Хургаду летает авиакомпания Ifly (Tez Tour), они продлили свою программу до марта 2023 года. Египетская авиакомпания AlMasria («Библио Глобус») летают дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх, с ноября у них планируются два рейса в неделю в Хургаду. Туроператор Fun&Sun планирует с 7 ноября ежедневно летать в Египет с посадкой в Анталье, здесь будут задействованы турецкие и египетские перевозчики, – рассказала Анастасия Ермолаева. – Интерес к Египту, конечно, большой. Это то направление, куда можно поехать осенью и зимой, и оказаться в тепле. Это курорты с вполне лояльными ценами, системой отдыха «все включено», красивым Красным морем. Немаловажно, что перелет для уральцев короткий».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что другие туроператоры также планируют поставить новые рейсы из Екатеринбурга в Египет в осенне-зимнем расписании. «Глубина продаж у Египта очень хорошая, спрос на рейсы большой. Ряд операторов обозначили планы на зиму, но они еще не нашли окончательного места в расписании, перспектива еще неясна», – добавил Михаил Мальцев.

По информации «Нового Дня», со 2 ноября в Хургаду дважды в неделю планирует летать Azur Air (Anex Tour), но рейсов в расписании еще нет.

Стоимость туров в Египет на ноябрь начинается от 120 тысяч рублей на двоих за неделю при проживании в самых простых отелях.

Напомним, по другому популярному зимнему направлению – Таиланду – прямых рейсов из Екатеринбурга не будет. Туристам придется лететь через Москву, Казахстан, Турцию, ОАЭ. Стоимость туров, соответственно, увеличится.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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