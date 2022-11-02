Беседин рассказал, что западные компании хотят вернуться в Екатеринбург

Период активного исхода из России западного бизнеса закончился, а многие компании, которые громко заявляли о своем уходе, ищут способы вернуться.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент УТПП Андрей Беседин. «Бегство из России закончилось. Мы видим другое. Это я точно не могу озвучивать, но поверьте на слово. Мы видим усилия кампаний, которые так ярко хлопали дверью: «Мы точно уходим», «Вот теперь уходим», «Мы окончательно уходим». Теперь они по самым различным каналам спрашивают, как им можно все-таки реализовать контракты, путем каких-то не очень публичных действий, – рассказал Беседин. – Таких случаев, чтобы во главе компании стоял ярый русофоб – 0,0 %. Такой, чтобы «мы не будем вам поставлять, потому что вы русские». Большинство компаний из Евросоюза нам говорят: «Да если бы на нас так не давили, мы бы в жизни не ушли, вы же понимаете, что мы сделали это под серьезным давлением». Так что те компании, которые считаются ушедшими... Наши компании по-прежнему получают их продукцию, просто более сложным путем».

Как уже сообщал «Новый День», еще в июне вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников рассказал, что западные компании возвращаются в Россию через третьи страны. По его словам, в настоящее время нет официальной статистики о том, сколько компаний покинули российский рынок. «Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний», – рассказал Красильников РИА «Новости».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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