В РСПП рассказали о возращении в Россию западных компаний

Западные компании возвращаются в Россию через третьи страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

По его словам, в настоящее время нет официальной статистики о том, сколько компаний покинули российский рынок. «Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний», – рассказал Красильников РИА «Новости».

Вместе с тем, многие представители иностранного бизнеса продолжают работу в РФ. «Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские «дочки», которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», – добавил эксперт.

Серьезные последствия для экономики имеет уход тех компаний, которые открыли в России производство. Так как это связано с десятками тысяч людей, работавших на этих предприятиях, указал вице-президент РСПП.

Москва, Зоя Осколкова

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