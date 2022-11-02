Харлов: уход российских туристов из Европы нанес громадный удар по ее туриндустрии

Сокращение потока российских туристов в Западную Европу нанесло сильнейший удар по туриндустрии стран Запада, даже если их политики вслух этого не признают.

Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции представитель МИДа РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «В неофициальных беседах мне говорили, что очень сожалеют об уходе наших туристов. Представитель одного западноевропейского государства рассказывал, что у них поток российских туристов снизился на 93%, а каждый русский турист – это 197 евро в день, которые он тратил в этой стране. На втором месте – японцы, которые тратят по 177 евро. Так что удар, что бы ни говорили их официальные лица, нанесен громадный», – сказал он.

Харлова поддержал президент УТПП Андрей Беседин. По его словам, например, в Греции представители туриндустрии «плачут», в то время как власти страны рассказывают, что в этом году у них не было ни одного русского туриста, но они мужественно держатся. «Так, как отдыхают русские – в плане траты денег, – не отдыхает никто, – подчеркнул Беседин. – И когда они говорят, что можно заместить россиян немцами, надо вспомнить, как отдыхают немцы. Чтобы заместить одного русского, туда надо завести 8-10 немцев».

По словам Беседина, туристические предпочтения уральцев уже меняются и будут меняться дальше. Перспективными направлениями он назвал Иран, а также Малайзию. Он подчеркнул, что, например, страны Юго-Восточной Азии очень гостеприимны, и это подкупает, в отличие от стран с недружественной риторикой, которые через СМИ говорят, что не хотят видеть у себя россиян.

Как уже сообщал «Новый День», рейсы из Екатеринбурга в Малайзию планируют запустить зимой 2023 года. Предполагается, что на экзотическом курорте отдохнут около 500 туристов с Урала. «Наш визит в Екатеринбург обозначает, что у нас есть договоренности с Россией и Уралом. Через 2,5 месяца в московском офисе мы будем подписывать договор, по которому 500 человек с Урала поедут в Малайзию, чтобы насладиться видами и узнать о нашей стране», – рассказал атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации господин Джеффри Бин Мунир.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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