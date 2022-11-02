История с последним ЖК-долгостроем в Екатеринбурге успешно завершилась

Сегодня Управление Росреестра по Свердловской области поставило на кадастровый учет жилой комплекс «Да Винчи» – последний проблемный объект такого рода в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь здания по адресу пер. Красный, 1а, составила 10482,5 кв.м. В 18-этажном доме 173 помещения, из них 43 нежилых, 61 жилое и 69 машино-мест. Строительство ЖК завершал региональный Фонд развития территорий. Игорь Цыганаш, руководитель Управления Росреестра по Свердловской области, заявил, что постановка дома на кадастровый учет стала знаковым событием, поскольку дом был в списке долгостроев и значился среди проблемных. «Особенно рады этому дню дольщики, которые ждали этого долгие годы. Управление зарегистрирует права дольщиков на квартиры в максимально короткие сроки», – отметил он.

Как уже сообщал «Новый День», весной Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя, который с нарушением закона собирал деньги дольщиков на строительство этого ЖК. По версии следствия, Илья Полищук фактически контролировал и руководил фирмой «Офорт-К», которая занималась возведением многоэтажного дома. Под видом договоров долевого участия мужчина оформлял для клиентов различные гражданско-правовые договоры (договор займа, предварительный договор купли-продажи, договор уступки прав требования) на отчуждение жилых и нежилых помещений в строящемся доме. С августа 2016 года по сентябрь 2020 года он привлек свыше 35 миллионов рублей дольщиков. В 2019 году строительные работы на объекте были приостановлены, а год спустя застройщик обанкротился.

Добавим, еще на стадии рытья котлована против строительства здесь многоэтажного ЖК возражали жители соседних домов, которые потеряли часть просторного двора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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