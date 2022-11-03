Заключен контракт на строительство кампуса УрФУ стоимостью 17,5 млрд рублей

Подряд на подготовку проекта и строительство кампуса УрФУ – центра цифровой трансформации по итогам открытого конкурса получила компания «Синара-Девелопмент».

Об этом сообщается на сайте заказчика – публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Стоимость контракта составила 17 млрд 597 млн 654 тысячи рублей, источник финансирования – федеральный бюджет. Новый кампус появится в Новокольцовском районе, срок строительства – 2022-2025 гг.

В описании объекта на сайте госзакупок говорится, что новый кампус будет состоять из трех объектов: Института информационных технологий УрФУ, Института экономики и управления УрФУ, специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. Общая площадь учебных корпусов составит около 100 тысяч кв. м, обучаться в них смогут почти 9 тысяч студентов, при кампусе должно быть не менее 900 машиномест.

Напомним, «Синара-Девелопмент» является также генеральным подрядчиком строительства объектов Универсиады-2023.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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