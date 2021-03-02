Объекты Универсиады-2023 дорожают: Дворец водных видов спорта обойдется бюджету в 14 миллиардов рублей

Генподрядчик строительства объектов Универсиады АО «Синара-Девелопмент» провел первую экскурсию для журналистов на площадке будущей спортивной деревни, которая впоследствии станет кампусом УрФУ. Всемирные студенческие игры должны пройти в Екатеринбурге летом 2023 года, если, конечно, не помешает пандемия коронавируса и общий негативный политический фон, складывающийся вокруг России. Всего за полгода неподалеку от «Экспо-центра» выросли два из пяти корпусов общежитий и металлический каркас основания Дворца водных видов спорта, который, к слову, за этот период подорожал на 4 миллиарда рублей.

Будущая деревня Универсиады расположится в районе Новокольцовский на площади более 30 гектаров. Здесь появятся общежития для 11 тысяч участников соревнований, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками и самый главный объект – Дворец водных видов спорта с четырьмя бассейнами.

«Это уникальный комплекс, самый крупный на Урале и в Сибири. Он включает в себя два 52-метровых бассейна, один прыжковый бассейн и один детский. Положительное заключение госэкспертизы на дворец мы получили в конце прошлого года, в этом году приступили к строительству. Стоимость объекта – порядка 14 миллиардов рублей. В марте 2023 года дворец будет сдан, чтобы перед Универсиадой в нем прошли тестовые соревнования», – рассказал гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Стоит отметить, что летом 2020 года называлась другая цена контракта – 9,9 миллиарда рублей.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», может ли Дворец подорожать еще больше, Уфимцев пояснил, что цифра в 14 миллиардов рублей была утверждена госэкспретизой.

«Когда мы говорим, что стоимость может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону, то для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства. Например, мы говорим, нам нужна пятая ванна (бассейн, – прим. ред.), или, наоборот, одна ванна не нужна, или нужен еще один этаж. То есть, меняется техническое задание. После этого мы перерабатываем проектную документацию, идем заново в на госэкспретизу, получаем новую стоимость работ и переподписываем контракт. Поскольку экспертиза была в конце 2020 года, говорить о каких-то предпосылках изменения стоимости объекта, вежливо говоря, преждевременно», – прокомментировал представитель компании-подрядчика.

Первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский выразил уверенность, что стоимость водного дворца больше не вырастет. «Этот комплекс строители начали возводить за свои [деньги], бюджет пока не платил. За это им спасибо большое. Это общий областной проект. Пандемия не сказалась на темпах строительства, работы на объектах не останавливались. Но есть вопросы, связанные с тем, что мы где-то просели в доходах, где-то перенесли сроки», – отметил чиновник.

Ударными темпами идет и строительство студенческих общежитий: уже готовы две коробки будущих зданий. Тимур Уфимцев сообщил, что дома будут закончены к концу 2021 года, однако сейчас ведутся переговоры, чтобы отодвинуть срок сдачи объектов до середины или даже до конца 2022 года. По его словам, сдавать общежития за год до заселения экономически нецелесообразно, так как отделка и мебель будут находиться в пустых помещениях и могут преждевременно испортиться.

Во сколько бюджету обойдется возведение университетского города, пока неизвестно. Александр Высокинский сообщил, что средняя себестоимость строительства общежития будет в пределах 40-45 тысяч за квадратный метр, но затем будут затраты на наполнение помещений. «Это недешево. В целом мы говорим о десятках миллиардов рублей. Но если мы не делаем такие крупные проекты федерального значения, то мы не развиваемся», – заявил вице-губернатор.

Тем не менее, пандемия все-таки может создать проблемы для стройки к Универсиаде. Гендиректор «Синара-Девелопмент» отметил, что сейчас компания не испытывает нехватки рабочих рук из-за закрытия международных границ в пандемию, но ограничения все же сказываются на строительной отрасли. «Рабочие-мигранты чаще привлекаются на работы по отделке и благоустройству. Для строительства основных конструкций объектов у нас есть лица уральской национальности. Нелегальных мигрантов у нас нет», – заявил Тимур Уфимцев. Сейчас на стройплощадке Дворца водных видов спорта трудятся около 500 человек, вскоре число рабочих будет увеличено до 1500.

Высокинский в свою очередь подчеркнул, что масштабная стройка в Новокольцовском, по его мнению, нужна для развития Екатеринбурга. «Это новый жилой микрорайон, который будет почти соединяться с Арамилью. С точки зрения наследия – это не только студенческий городок, но и комплексное развитие города в восточном направлении с готовой инфраструктурой. Сейчас мы решаем вопросы по поводу транспорта, здесь нужна городская электричка и трамвай. Если все сделать, как ставится задача, то студенты будут добираться до центра города за полчаса», – пообещал вице-губернатор. Напомним, несколькими годами ранее Александр Высокинский также горячо лоббировал агломерацию Екатеринбурга, правда, тогда он мыслил ее в другом направлении – например, через микрорайон Солнечный планировалось присоединить к уральской столице Полевской, часть жителей которого все равно уже давно работают в Екатеринбурге. Теперь Высокинский увлекся Новокольцовским направлением. По его словам, внедрение постоянной транспортной схемы для Новокольцовского планируется в 2023-2024 годах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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