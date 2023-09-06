Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе будет доступен для всех жителей

Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе будет доступен для посещения жителей Свердловской области. В нем могут проводиться занятия по плаванию и прыжкам в воду.

Как сообщил на пресс-конференции министр спорта региона Леонид Рапопорт, в федеральном правительстве сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке содержания спортивного сооружения – аналогично тому, как Федерация в течение четырех лет выделяла деньги на содержание «Екатеринбург Арены» после футбольного чемпионата мира 2018 года. Но в отличие от футбольного стадиона, Дворец водных видов спорта уже находится на балансе Свердловской области. На возведение современного спортивного сооружения с четырьмя бассейнами было потрачено 14 миллиардов рублей.

«Доступность дворца сейчас будет даже выше, так как на время проведения Международного фестиваля университетского спорта были ограничения на парковочные места. После МФУС парковка будет доступна для всех жителей», – отметил чиновник.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров добавил, что некоторые объекты университетского кампуса тоже будут открыты для горожан. «Общественный центр можно посещать всем, но там есть система контроля доступа. Жилой кампус ограничен периметром безопасности, но медицинский центр и стадион тоже будут предоставлены в пользование горожан. Там будут контрольно-пропускные пункты. Так что ничего не мешает пользоваться инфраструктурой, созданной к фестивалю университетского спорта», – заявил Кокшаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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