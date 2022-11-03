Депутат Госдумы: на встрече с родственниками мобилизованных вскрылась серьезная проблема, связанная с выплатами

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов рассказал об еще одной проблеме, связанной с частичной мобилизацией в Свердловской области. Некоторые военнослужащие до сих пор не получили индивидуальных жетонов с личным номером, по которым производятся выплаты.

«На встречах с семьями мобилизованных вскрылась серьезная проблема – отсутствие у военнослужащих индивидуальных жетонов с личным номером. По закону их выдают контрактникам. А раз мобилизованный по статусу приравнен к контрактнику, то ему жетон также полагается. Однако, как выяснилось, их до сих пор получили не все мобилизованные. Почему это так важно, в частности для родных? Без жетона (точнее без личного номера на нем) жены и матери мобилизованного не могут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о денежном довольствии», – пояснил парламентарий в своем telegram-канале. По его словам, с 10 по 20 число каждого месяца мобилизованные должны получать как минимум 195 тысяч рублей. Все выплаты проходят через централизованную систему ресурсного обеспечения Минобороны РФ «Алушта». Там ведется учет призванных военнослужащих, которым присваивается личный номер. Но из-за большой нагрузки система стала «зависать». Кроме того, войсковые части не всегда оперативно передают информацию в «Алушту», так как у них отсутствует доступ к широкополосному интернету.

Максим Иванов сообщил, что направил депутатский запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. Также депутат направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать указание проблему решить, повысить уровень цифровизации российской армии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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