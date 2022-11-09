Уральский депутат ответил Соловьеву за «наезд» на мобилизованных

Телеведущий Владимир Соловьев выступил с очередным оскорбительным заявлением – теперь в адрес мобилизованных россиян, который жаловались на условия на фронте. «Ты будешь про себя рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен Родине?» – высказался ведущий в эфире своего шоу «Соловьев Live». Всех мобилизованных, которые покинули передовую, Соловьев назвал «дезертирами» и пригрозил им Уголовным кодексом.

Высказывания телеведущего вызвали резонанс в обществе. В частности Соловьеву заочно ответил депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается проблемами мобилизованных из Свердловской области. «Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется, нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире. Мы не предполагали, что против России встанут натовские орды и бандеровские нацики. Вы упрекаете мобилизованных в том, что они не задаются вопросом о долге Родине. Долг Родине отдается не только на полигоне, Владимир Рудольфович. Среди этих парней есть заботливые отцы, есть первоклассные специалисты в своей области (наука, производство, строительство, культура, спорт). Они приносили (и будут приносить) пользу Родине, родному краю, семье вот так – на гражданке. И, поверьте, уровень их профессионализма по разным направлениям может быть на порядки выше, чем у вас. Так что предлагаю вам, сидящему в своем теплом кресле теплой студии, согласиться с тем, что мобилизованные – не «пушечное мясо», а простые парни, чьи-то мужья, сыновья, братья. Это наши, российские парни, которым я смотрел в глаза в Елани и на Донбассе», – написал Максим Иванов в своем telegram-канале.

Напомним, семьи мобилизованных в Свердловской области обращались к парламентарию с просьбой вернуть их мужей с фронта на полигоны для прохождения подготовки к боевым условиям. Также родственники военнослужащих просили разобраться с отсутствием у призывников индивидуальных жетонов с личными номерами – по ним, в частности, производятся выплаты за участие в СВО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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