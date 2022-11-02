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Среда, 2 ноября 2022, 09:53 мск

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Депутат ГД получил десятки жалоб на отправку мобилизованных на фронт без подготовки

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что не прошедших обучение мобилизованных из Свердловской области, которые оказались на передовой, может быть гораздо больше. Ранее на такие случаи жаловались жительницы Полевского и Серова, чьи мужья и сыновья были отправлены в зону боевых действий. По данным СМИ, аналогичные жалобы поступали из Верхней Туры и Сухого Лога.

«Продолжаем разбираться с возможными случаями отправки мобилизованных в зону проведения СВО без необходимой подготовки. Так, к списку из 86 фамилий добавились еще 60. Плюс в личных сообщениях пока не обработаны 184 обращения. Очевидно, будет больше. До завтрашнего утра собираем данные. Обновленный список оперативно направляем в органы военного управления для проверки и принятия соответствующих мер», – написал парламентарий в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Максим Иванов отправил депутатский запрос в Минобороны РФ, потребовав разобраться с ситуацией. По его данным, в конце сентября несколько десятков мобилизованных мужчин в течение суток отправили из Екатеринбурга в Ростовскую область, а затем в зону проведении специальной военной операции. «С начала октября они принимают фактическое участие в боевых действиях, минуя этап дополнительной военной подготовки. Среди них есть как лица, имеющие боевой опыт, так и военнослужащие, проходившие службу по призыву десять и более лет назад, или ранее не служившие. Нахождение таких неподготовленных военнослужащих в подразделениях, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, приводит к потерям среди мобилизованных – извещения о гибели граждан, призванных в ходе частичной мобилизации в 32-й военный городок Екатеринбурга, поступают членам семей, начиная с 13 октября», – говорилось в письме депутата.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Частичная мобилизация

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