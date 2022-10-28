«Помогите нашим мужчинам!» Жены мобилизованных Полевского пришли в мэрию (ФОТО, ВИДЕО)

Около пятидесяти жительниц города Полевского Свердловской области – жены, матери, сестры мобилизованных – пришли накануне вечером на прием к главе города Константину Поспелову и военкому Руслану Хаюмову. Женщины просят помочь их близким, которые, как они утверждают, оказались на передовой без необходимого обучения.

Родственники мобилизованных пришли в мэрию

«Наши мужья не трусы, они не отказываются защищать родину. Мы хотим, чтобы они получили необходимую подготовку, чтобы они были там полезными», – рассказали посетительницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей пришло так много, что актовый зал администрации города едва смог их вместить. Разговор начался очень эмоционально. Женщины жаловались, что до горячих линий минобороны очень сложно дозвониться, а даже если это получается, то информации там дают очень мало. «Я дозвонилась в три часа ночи, мне сказали, что перезвонят. Перезвонили на следующее утро, сказали: «В списках раненых – не значится, в списке убитых – не значится», – и все», – рассказала одна из полевчанок.

Военком Полевского Руслан Хаюмов в ответ заявил, что в период ведения боевых действий разглашение информации о дислокации подразделений и об их планах является разглашением военной тайны и влечет уголовную ответственность.

Глава города Константин Поспелов по итогам встречи призвал всех «пользоваться только проверенными источниками информации», и резюмировал: «Сформулировано два принципиальных требования: дообучить наших мобилизованных ребят и решить те социальные гарантии, если речь идет об отсрочке и возврате его домой по каким-то юридическим причинам».

Как уже сообщал «Новый День», полевчан мобилизовали 29 сентября: мужчины сначала находились в сборном пункте в 32-м военном городке в Екатеринбурге, затем их отправили в Ростов, а оттуда в ЛНР. Предполагалось, что мобилизованные будут проходить обучение на территории бывшей Луганской области, но их якобы сразу отправили на передовую, где они попали под обстрел. «Они говорили, что на передовой у них были автоматы, мобилизованным выдали указания идти вперед, и все. После обстрела их вывезли», – сообщила родственница одного из бойцов, Любовь. Жительницы Полевского написали обращение в военную прокуратуру Южного военного округа, а также собираются отправить коллективное письмо в Минобороны РФ.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/776103.html

Полевской, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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