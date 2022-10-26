Жены мобилизованных из Полевского требуют вернуть своих мужей с передовой для обучения

В городе Полевском Свердловской области завтра в 17:00 состоится встреча жен мобилизованных с мэром Константином Поспеловым. Женщины просят прояснить ситуацию, в которой оказались их мужья, призванные в войска. Речь идет о 20 местных жителях. Их мобилизовали 29 сентября: мужчины сначала находились в сборном пункте в 32-м военном городке в Екатеринбурге, затем их отправили в Ростов, а оттуда в ЛНР.

Предполагалось, что мобилизованные будут проходить обучение на территории бывшей Луганской области, но их якобы сразу отправили на передовую. Об этом «Новому Дню» сообщила Любовь, одна из женщин, которая требует встречи с мэром. С ее слов, накануне ночью полевчане начали массово звонить родственникам и рассказывать, что они попали под артобстрел, якобы есть погибшие и раненые. «Они говорили, что на передовой у них были автоматы. Мобилизованным выдали указания идти вперед, и все. После обстрела их вывезли, сейчас они находятся в блиндаже», – сообщила собеседница агентства. Она также сообщила, что все 20 мужчин из Полевского живы. Их жены требуют, чтобы мобилизованных отправили на обучение и обеспечили средствами обороны. Жительницы Полевского написали обращение в военную прокуратуру Южного военного округа, а также собираются отправить коллективное письмо в Минобороны РФ.

Депутат Госдумы Максим Иванов взял этот случай на свой контроль. Как рассказал народный избранник, в аналогичной ситуации не так давно оказались мобилизованные из Тугулымского городского округа. Через обращение депутата в военную прокуратуру Западного округа удалось вернуть уральцев на обучение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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