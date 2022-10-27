Жены мобилизованных из Серова просят власти помочь их мужьям, оказавшихся на передовой

Родственники мобилизованных из Серова записали видеообращение о ситуации с их близкими, оказавшимися в зоне боевых действий на недавно присоединенных территориях к РФ.

В записи участвовали порядка 20 человек: это жены и родители мужчин, призванных в войска. С их слов, до мобилизованных не доходит гуманитарная помощь, обучение проводилось всего несколько дней, после чего военнослужащих сразу отправили на фронт. Двое серовчан не выходят на связь с 5 октября, и их жены не знают, что с ними случилось. Родственники не просят вернуть мужчин домой, но требуют принять меры по обучению и обеспечению мобилизованных.

Жители Серова записали обращение с помощью местного отделения Комитета солдатских матерей, оно опубликовано, в том числе, на странице Вконтакте волонтера Комитета Раисы Морозковой. Председатель отделения Светлана Свиридова рассказала «Новому Дню», что к ней ежедневно обращаются жены мобилизованных: «Все мобилизованные из Серова мужчины – семейные, работающие. Некоторых забрали, хотя у них были беременные жены. У нас была ситуация, когда в течение четырех дней учебный центр в Елани не принимал мобилизованных из Серова, потому что был переполнен. Мужчин увезли в 32-й военный городок в Екатеринбурге, там они переночевали и их отправили в Ростов, а через сутки уже на территорию ЛНР. Никакого обучения не было, и, по их словам, они не знают, к какой воинской части они прикреплены. Мы задавали эти вопросы в военкомат, но нам не могут ответить. По словам жен, мобилизованные не понимают, что там происходит. Создается впечатление, что сказали одно, а получилось другое. Говорили, что мобилизованные нужны для охраны территорий, что они не будут принимать участие в боевых действиях. Серов – очень патриотичный город. Мужики все пошли, потому что думали: будет безопасно. А в итоге оказалось, что не было никаких обучений, и их сразу отправили в зону боевых действий». По сведениям Светланы Свиридовой, десятки мобилизованных из Серова уже находятся на территории ЛНР.

По ее словам, родственники военнослужащих пока нигде не могут добиться ответа. «На горячую линию Минобороны РФ звонить бесполезно, в военную прокуратуру писать бесполезно. Отправили обращение к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. У нас есть мобилизованные, которые по состоянию здоровья не должны были быть призваны в войска. Они до сих пор не вернулись домой», – говорит собеседница агентства. Завтра несколько жительниц Серова приедут в военную прокуратуру ЦВО, чтобы добиться помощи их близким.

Серов, Ангелина Сергеева

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