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Пятница, 28 октября 2022, 11:01 мск

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Депутат Госдумы подтвердил отправку 86 мобилизованных свердловчан на фронт без подготовки (ДОКУМЕНТ)

Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в случаях отправки мобилизованных свердловчан на передовую без прохождения подготовки. Напомним, об этом сообщали родственники военнослужащих из Полевского и Серова.

Иванов сообщает, что мужчин, мобилизованных с 25 по 29 сентября в Свердловской области, в течение суток отправили из 32-го военного городка в Екатеринбурге в Ростовскую область, а затем в зону проведения специальной военной операции. «С начала октября они принимают фактическое участие в боевых действиях, минуя этап дополнительной военной подготовки. Среди них есть как лица, имеющие боевой опыт, так и военнослужащие, проходившие службу по призыву десять и более лет назад, или ранее не служившие. Нахождение таких неподготовленных военнослужащих в подразделениях, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, приводит к потерям среди мобилизованных – извещения о гибели граждан, призванных в ходе частичной мобилизации в 32-й военный городок Екатеринбурга, поступают членам семей начиная с 13 октября», – пишет парламентарий. К депутатскому запросу он приложил список из 86 мобилизованных из Свердловской области. «Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», – отмечает Максим Иванов.

Депутат просит главы Минобороны тщательно разобраться с такими ситуациями и принять меры, чтобы пресечь практику отправки неподготовленных мобилизованных на передовую. Также Иванов просит вернуть 86 указанных свердловчан на учебные полигоны для прохождения военной подготовки.

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Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Частичная мобилизация

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