Крестный ход в Екатеринбурге собрал тысячи верующих (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошёл традиционный крестный ход в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери.



В нем приняли участие три с половиной тысячи человек, которые вместе прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.

После окончания торжественного хода глава Екатеринбургской митрополии Евгений совершил праздничный молебен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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