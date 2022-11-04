Крестный ход в Екатеринбурге собрал тысячи верующих (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошёл традиционный крестный ход в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери.
В нем приняли участие три с половиной тысячи человек, которые вместе прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.
После окончания торжественного хода глава Екатеринбургской митрополии Евгений совершил праздничный молебен.
Екатеринбург, Елена Сычева
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