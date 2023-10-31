В День народного единства по Екатеринбургу пройдет крестный ход

В День народного единства, 4 ноября, в Екатеринбурге состоится традиционный крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Как сообщает пресс-служба епархии, крестный ход начнется после праздничной божественной литургии, ориентировочно в 11:30. Шествие направится от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму на Крови по маршруту: ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Горького – ул. Малышева – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская по проезжей части улиц.

Начало архиерейской Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Р. Люксембург, 57) – в 9:00.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда русские войска после молитвы перед образом Казанской Божией Матери под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков.

Добавим, год назад в крестном ходе приняли участие 3,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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