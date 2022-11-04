Уральский мэр рассказал о ранении сына в ходе СВО (ФОТО)

Мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов рассказал, что его сын был ранен в ходе спецоперации на Украине. «28 октября во время выполнения боевых задач при участии СВО Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Потерял сознание, был контужен, получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция. Сегодня врачи отмечают состояние сына, как удовлетворительное. Жалобы есть на снижение слуха, двоение в глазах… Главное, мой сын выжил», – рассказал Билалов, навестивший сына в госпитале.



Его сын был мобилизован в конце сентября, получив повестку в числе первых после соответствующего указа президента. Сам Билалов ранее выражал намерение отправится на фронт добровольцем, но ему в этом было отказано.

Екатеринбург, Елена Сычева

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