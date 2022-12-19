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Понедельник, 19 декабря 2022, 09:35 мск

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Сын уральского мэра вернулся в воинскую часть после ранения

Фото: Сайгид Билалов

Сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова вернулся в зону СВО после ранения.

Об этом Билалов-старший сообщил на своей странице в соцсети. «17 декабря, после месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть. Там, после проведенной комиссии, будет решаться вопрос о его дальнейшей мобилизации на спецоперацию», – написал мэр.

Как уже сообщал «Новый День», Руслана Билалова мобилизовали в конце сентября. А уже 28 октября он попал под обстрел боевых беспилотников. Потерял сознание, был контужен, получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция.

Алапаевск, Елена Владимирова

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