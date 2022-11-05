Екатеринбург засыпает снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге с ночи снегопад. Дороги и тротуары основательно замело, автомобилисты признаются, что скользко даже на шипах, пешеходы стараются передвигаться аккуратно, «пингвинчиком». Некоторые дороги чистили, но их быстро заметает снова. Традиционно на периферии снегоуборочной техники гораздо меньше, чем в центре.

Накануне о снегопаде предупреждали в МЧС. По данным синоптиков, осадки будут весь день, только к ночи прекратятся. Снег идёт не только в Екатеринбурге, а во всей Свердловской области. Как ранее сообщал «Новый день», из-за непогоды и состояния проезжей части ГИБДД перекрыла выезды из Асбеста.

Екатеринбург, Марина Иванова

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