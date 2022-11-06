Военнослужащий из Асбеста признал вину по делу о пожаре в Костроме

Силовики задержали нескольких человек по делу о пожара в костромском кафе «Полигон». Среди них – уроженец Асбеста 23-летний Станислав Ионкин. Полицейские полагают, что именно он выстрелил из ракетницы в ходе драки – огонь от пиротехники распространился по зданию в считанные минуты. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина признал свою вину. Во время задержания сопротивления он не оказывал.

По данным телеграм-канала Baza Ионкин был в зоне конфликта на Украине, после ранения получил больничный и в ноябре планировал снова вернуться в воинскую часть.

В Костроме на пожаре в кафе «Полигон» погибли 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Задержаны двое подозреваемых – 23-летний Ионкин, который подозревается в использовании пиротехнического средства, а также директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Владельцем кафе оказался депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

Кострома, Асбест, Марина Иванова

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