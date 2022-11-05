Пожар в костромском «Полигоне»: прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности

Прокуратура Костромской области выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в сгоревшем ночном клубе «Полигон», где погибли 13 человек. Как оказалось, в развлекательном заведении были заперты эвакуационные выходы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

По словам собеседника агентства, также установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», – пояснили в прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», пожар в костромском «Полигоне» произошел минувшей ночью. Число жертв составило 13 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Задержаны двое подозреваемых – 23-летний молодой человек, который подозревается в использовании пиротехнического средства, а также директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Владельцем кафе оказался депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать семьям погибших помощь. Секретарь Костромского отделения «ЕР» Алексей Анохин заявил, что есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе, которые «усугубили трагедию». По его словам, «каждый причастный к гибели людей в кафе «Полигон» должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

Кострома, Светлана Антонова

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