Трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган снова перекроют

Дорожники предупреждают о скором ограничении движения на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. 10 и 11 ноября запланирован ремонт ж/д переезда на 55-м километре, рядом с поселком Марамзино. В эти дни с 09:00 до 18:00 будет организовано реверсивное движение, потоки транспорта будут направлять регулировщики, сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Добавим, ограничения на трассе из-за ремонта переезда в этом году вводят с середины лета, аналогичные работы шли и в прошлом сезоне.

Екатеринбург, Марина Иванова

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