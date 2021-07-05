У переезда в Белоярском районе вводят реверсивное движение

На трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на 55 километре вводится реверсивное движение. Это район железнодорожного переезда неподалеку от поселка Марамзино (Белоярский район). Ограничение связано с тем, что СвЖД будет вести ремонтные работы на переезде.

Реверсивное движение вводится на 7 июля, с 20-00 до 00-00, а также 8 июля с 00-00 до 04-00. Об этом сегодня сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Добавим, аналогичные ограничения из-за ремонтов на переезде вводились и в прошлом году, и в позапрошлом. Переезд находится на Транссибирской магистрали с оживленным движением и пассажирских, и товарных составов. Часовые пробки здесь случаются и без перекрытий движения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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