Ночью перекроют движение на трассе Екатеринбург – Курган

Сегодня ночью частично перекроют движение на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», с 20 часов 15 июня до 3 утра 16 июня СвЖД будет ремонтировать ж/д переезд на 55 километре трассы, рядом с поселком Марамзино. Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке.

Добавим, ремонтные работы на переезде СвЖД проводила и прошлым летом. Переезд находится на транссибирской магистрали с оживленным движением и пассажирских, и товарных составов. Часовые пробки здесь случаются и без перекрытий движения.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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